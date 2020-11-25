На украинском рынке детских игрушек более 50% товаров имеют сомнительное происхождение, а 30% являются опасными для здоровья детей.

Об этом в Укринформе во время пресс-конференции «Качественные и безопасные игрушки — залог здорового детства» рассказала исполнительный директор ОС «Украинская Ассоциация индустрии игрушек» Наталья Иваненко.

— На рынке игрушек Украины около половины товара имеет сомнительное происхождение и реализуется с нарушением норм технического регламента безопасности игрушек. А треть игрушек — это тот товар, который может так или иначе вредить здоровью детей, — сказала Наталья Иваненко.

Она добавила, что в регионах есть магазины, где оригинальная качественная продукция составляет лишь 20%, а 80% приходится на товары сомнительного качества и происхождения. Такие опасные игрушки, по ее словам, можно приобрести во многих магазинах, начиная от торговых центров, заканчивая переходами и киосками; иногда сомнительный товар встречается даже в профильных магазинах.

— Почему люди в принципе покупают сомнительный товар? Люди говорят, что ребенок поиграет пять минут игрушкой и потеряет интерес. Но на самом деле это приводит к тому, что со всего круга игрушек у ребенка может быть только 20% качественных, и ребенок будет много времени контактировать с предметами сомнительного качества, — подчеркнула руководитель ассоциации.

Она отметила, что часто продавцы игрушек и владельцы магазинов не понимают, что такое технический регламент, не знают, какие документы должны подтвердить качество игрушки. Поэтому, вся ответственность за качество игрушек, с которыми играют дети, по мнению Натальи Иваненко, ложится на плечи родителей, покупающих продукт.

Напомним, что в прошлом году YouTube ввел запрет на размещение видеозаписей с опасными для жизни и здоровья или травмирующими психику розыгрышами, челленджами, трюками и играми.