В нескольких провинциях Турции зафиксирован третий пик пандемии коронавируса. В частности, пик был выявлен в провинциях Стамбул, Измир, Коджаэли и Бурса.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

Кроме того, по всей Турции фиксируют рост количества заражений коронавирусом.

— Увеличение числа случаев заболевания COVID-19 на 50% зафиксировано в 15 провинциях, — заявил министр.

По его словам, что если жители страны не будут соблюдать уже существующие карантинные ограничения, то введение более жестких мер будет неизбежным.

Также Коджа сообщил, что в среду, 25 ноября, в Турции был зафиксирован пик смертности от коронавируса. За сутки в стране умерли 168 человек, и на данный момент число погибших за всю пандемию достигло 12 840 человек.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил введение в стране частичного комендантского часа в выходные дни из-за ситуации с распространением коронавируса.