На портале админуслуг «Дія» появился профиль избирателя, где можно просмотреть информацию о месте голосования.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

В приложении diia.gov.ua в электронной кабинете гражданина теперь будет отображаться информация из Государственного реестра избирателей. В частности, следующие данные: место регистрации, адрес голосования, адрес избирательной комиссии.

Также пользователи портала смогут проверить себя в списке избирателей и найти всю информацию о выборах, если приглашение на выборы потерялось.

Напомним, в среду, 21 октября, в Николаеве в тестовом режиме запустили второй в Украине центр поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес» с консалтинговой зоной для представителей микро-, малого и среднего бизнеса.