26 ноября спасатели получили уже пятый вертолет H225 Super Puma с бортовым номером 56, который Украине предоставили в рамках создания системы авиационной безопасности МВД.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Последний раз французский вертолет по контракту ГСЧС получала в конце января 2020 года. В отличие от трех предыдущих, он дополнительно был оснащен для проведения аварийно-спасательных операций: лебедкой для подъема и прожектором для поисков на земле в темное время суток.

«Все полученные ранее вертолеты (бортовые номера 52, 53, 54, 55) активно привлекались для выполнения задач по назначению в 2020 году: во время ликвидации масштабных пожаров на территории Чернобыльской зоны, Житомирской и Луганской областей, во время ликвидации последствий дождевых паводков в Карпатском регионе для выполнения рейсов санавиации, а также для дежурств во время мероприятий по обеспечению безопасности на местных выборах в Украине», — рассказали в ведомстве.

Всего в рамках Межправительственного соглашения между Украиной и Францией предусматривается получение для единой системы авиационной безопасности и защиты МВД 55 вертолетов производства компании Airbus.

Напомним, что авиаторы Национальной гвардии Украины прошли очередное обучение по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma.