На Софийской площади в центре Киева устанавливают главную новогоднюю елку страны, тогда как ранее сообщалось, что новогодняя атмосфера в городе будет создана, однако без фуд-кортов.

Об этом сообщают Українські Новини.

На Софийской площади в столице работают 4 рабочих и кран. На данный момент уже установили домики для торговли напитками.

Сейчас рабочими монтируется металлический каркас, на который будет устанавливаться елка.

Напомним, что на Новый год в Николаеве не планируют массовых мероприятий, однако праздничную атмосферу власти пообещали обеспечить.