Папа Франциск направил послание аргентинскому депутату Виктории Моралес Горлери, которая представляет народное движение женщин, борющихся за право рождающихся детей на жизнь, прежде всего в окрестностях Буэнос-Айреса.

Эти женщины, которых называют «mujeres de las villas», недавно обратились к Папе Франциску с просьбой поддержать их в борьбе против легализации добровольного прерывания беременности в Аргентине, пишет vaticannews.va.

Вокруг этого законопроекта не прекращаются дебаты: в этой латиноамериканской стране убийство нерожденных детей по-прежнему расценивается как преступление, а законопроекты о легализации абортов до сих пор отклонялись.

Новый законопроект, обсуждаемый в настоящее время, представлен как наиболее простое решение для девушек-подростков, живущих на окраинах. Обращаясь к Папе, «mujeres de las villas» пишут: «Мы поражены хладнокровным террором этого законопроекта, направленного на продвижение идеи аборта как еще одной возможности в гамме контрацептивов, и тем, что его адресатом должны стать малоимущие девушки».

— Наш голос, как и голос нерожденных детей, не услышан, законодатели и пресса не хотят нас слушать, и если бы в окрестностях не было священников, которые выступают в нашу защиту, мы были бы еще более одиноки. Наши дочери-подростки живут с идеей, что из-за бедности у них нет права иметь детей, — пишут аргентинские женщины.

Отвечая на письмо «mujeres de las villas», Папа выражает восхищение их деятельностью и свидетельством и призывает продолжать борьбу.

— Страна гордится такими женщинами, — пишет Святейший Отец, подчеркивая: «Проблема аборта не относится преимущественно к религиозной сфере, но это вопрос общечеловеческой этики».

Папа отмечает, что в дебатах о легализации абортов следовало бы задаться двумя вопросами, а именно: правильно ли истреблять чью-то жизнь, чтобы решить проблему, и правильно ли нанимать для этого киллера, ведь суть «законного» аборта заключается именно в этих двух действиях.

28 ноября в Аргентине ожидаются демонстрации протеста против нового законопроекта об абортах. В рамках этих манифестаций пройдет «Марш пинеток»: его участники соберутся у здания Конгресса и будут молиться Розарием, доверяя жизни рождающихся детей покрову Пресвятой Богородицы. Манифестацию поддержали поместные епископы, которые неоднократно выступили против легализации абортов. На днях Комиссия епископата по защите жизни, по делам мирян и семьи выступила против законопроекта, подчеркнув, что его принятие означало бы одобрение убийства одного человека ради спасения другого.

— Только спасением обоих жизней мы можем спасти всех, — отмечают епископы, призывая верующих присоединиться к протестам 28 ноября, поскольку речь идет о публичной защите права каждого человека на жизнь, гарантированного конституцией.

Напомним, ранее в Польше возобновились акции протеста противников ужесточения законодательства об абортах. В Варшаве уличную акцию организовало движение «Забастовка женщин».