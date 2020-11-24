В Польше возобновились акции протеста противников ужесточения законодательства об абортах. В Варшаве уличную акцию организовало движение «Забастовка женщин».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.
Участники пытались блокировать движение транспорта.
Несколько сотен человек собрались возле Министерства образования. Они скандировали: «Аборт — это право, а не привилегия», «Солидарность — наше оружие», «Мое тело — мое дело». Туда также приехало большое количество полицейских, которые время от времени проверяли документы участников акции, чтобы выписать штрафы. Подобные протесты проходят и в других городах Польши.
В акции также участвовали представители сообществ ЛГБТ и феминисток.
Ранее около 100 тысяч человек вышли в центр столицы Польши, демонстрируя свое несогласие с ограничением права на аборты.
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В Польше возобновились акции протеста противников ужесточения законодательства об абортах. В Варшаве уличную акцию организовало движение «Забастовка женщин».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.
Участники пытались блокировать движение транспорта.
Несколько сотен человек собрались возле Министерства образования. Они скандировали: «Аборт — это право, а не привилегия», «Солидарность — наше оружие», «Мое тело — мое дело». Туда также приехало большое количество полицейских, которые время от времени проверяли документы участников акции, чтобы выписать штрафы. Подобные протесты проходят и в других городах Польши.
В акции также участвовали представители сообществ ЛГБТ и феминисток.
Ранее около 100 тысяч человек вышли в центр столицы Польши, демонстрируя свое несогласие с ограничением права на аборты.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов