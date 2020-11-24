В Польше возобновились акции протеста противников ужесточения законодательства об абортах. В Варшаве уличную акцию организовало движение «Забастовка женщин».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.

Участники пытались блокировать движение транспорта.

Несколько сотен человек собрались возле Министерства образования. Они скандировали: «Аборт — это право, а не привилегия», «Солидарность — наше оружие», «Мое тело — мое дело». Туда также приехало большое количество полицейских, которые время от времени проверяли документы участников акции, чтобы выписать штрафы. Подобные протесты проходят и в других городах Польши.

В акции также участвовали представители сообществ ЛГБТ и феминисток.

Ранее около 100 тысяч человек вышли в центр столицы Польши, демонстрируя свое несогласие с ограничением права на аборты.