Неизвестные в Запорожье облили краской мемориальную доску на здании, в котором во время Голодомора погибли почти 800 детей.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Доска была расположена на здании, где в 1930-х годах был дом младенца. Кроме нее также на здании был и памятный знак, который установила местная епархия УПЦ МП.

В полиции отметили, что информацию об инциденте уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. В то же время в департаменте культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской облгосадминистрации подчеркнули, что готовят заявление о преступлении и специальное обращение к правоохранителям. Инцидент произошел накануне Дня памяти жертв Голодомора, который традиционно приходится на четвертую субботу ноября.

Саму мемориальную доску открыли в ноябре 2014 года. Местные активисты просили сделать это еще с 2009 года.

Напомним, что в Николаеве неизвестные повредили мемориальную доску, установленную в честь бывшего директора Николаевского академического художественного русского драматического театра Николая Кравченко.