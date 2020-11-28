В преддверии Дня памяти жертв голодоморов, который отмечается сегодня, студенты Украинской академии лидерства запустили онлайн-ресторан с блюдами, которые украинцы готовили во времена Голодомора.

На сайте проекта можно найти палянички из картофельных отходов, хлебцы из запеченной соломы, коржик из коры дуба и измельченного корня камыша, суп «бурьян», затеруху из муки и коры березы. В графе «Узнать цену» вместо стоимости организаторы разместили факты о Голодоморе, в частности, о том, как каждое из этих блюд помогло тысячам людей выжить.

Также на сайте можно посмотреть видео с историями очевидцев, которым удалось уцелеть, и прочесть истории пострадавших семей.

Онлайн-ресторан стал продолжением инициативы «Не посчитанные с 1932». Три года назад Украинская академия лидерства создала уличный ресторан, который назвали в память о миллионах украинцев, погибших во время Голодомора.

Проект представили в Бельгии, Израиле и Украине с целью привлечь внимание к трагедии и углубить знания людей о геноциде. Прохожим предлагали попробовать три блюда — хлеб из перетертой травы, суп из шишек и блинчики из коры, которые украинцы готовили, спасаясь от голода.