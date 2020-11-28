Нидерландское архитектурное бюро ZJA показало проект музея, который планируют открыть в Амстердаме вокруг затонувшего корабля Голландской Ост-Индской компании.
Об этом пишет TJ.
В создании музея также принимают участие власти города, археологи, кораблестроительная верфь и грузовая компания, которые должны поднять затонувший корабль, поместив в специальный док, где посетители смогут наблюдать за исследованием судна.
Корабль «Амстердам» затонул в 1749 году неподалёку от британского Гастингса в Ла-Манше. Все 330 людей, находившихся на борту, добрались до берега, а корабль за несколько последующих месяцев ушёл на семь метров под песок.
Для учёных корабль представляет «капсулу времени», в которой сохранилось много материала для исследования, говорится в сообщении ZJA. Учёные 40 лет ищут способы изучить судно, однако из-за эрозии и сложностей с организацией археологических работ у Гастингса, им это не удавалось. Тогда они решили поднять судно на поверхность в специальном доке вместе с водой «и всем остальным», а потом доставить его в Амстердам, где вокруг корабля устроят музей, позволив посетителям наблюдать за исследовательскими работами.
ZJA поясняет, что созданное пространство будет напоминать театр, зрители которого смогут наблюдать за дайверами, которые работают в затонувшем корабле. Находки и открытия собираются показывать на отдельных мероприятиях.
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа
Нидерландское архитектурное бюро ZJA показало проект музея, который планируют открыть в Амстердаме вокруг затонувшего корабля Голландской Ост-Индской компании.
Об этом пишет TJ.
В создании музея также принимают участие власти города, археологи, кораблестроительная верфь и грузовая компания, которые должны поднять затонувший корабль, поместив в специальный док, где посетители смогут наблюдать за исследованием судна.
Корабль «Амстердам» затонул в 1749 году неподалёку от британского Гастингса в Ла-Манше. Все 330 людей, находившихся на борту, добрались до берега, а корабль за несколько последующих месяцев ушёл на семь метров под песок.
Для учёных корабль представляет «капсулу времени», в которой сохранилось много материала для исследования, говорится в сообщении ZJA. Учёные 40 лет ищут способы изучить судно, однако из-за эрозии и сложностей с организацией археологических работ у Гастингса, им это не удавалось. Тогда они решили поднять судно на поверхность в специальном доке вместе с водой «и всем остальным», а потом доставить его в Амстердам, где вокруг корабля устроят музей, позволив посетителям наблюдать за исследовательскими работами.
ZJA поясняет, что созданное пространство будет напоминать театр, зрители которого смогут наблюдать за дайверами, которые работают в затонувшем корабле. Находки и открытия собираются показывать на отдельных мероприятиях.