Корабль «Амстердам» затонул в 1749 году неподалёку от британского Гастингса в Ла-Манше. Все 330 людей, находившихся на борту, добрались до берега, а корабль за несколько последующих месяцев ушёл на семь метров под песок.

Для учёных корабль представляет «капсулу времени», в которой сохранилось много материала для исследования, говорится в сообщении ZJA. Учёные 40 лет ищут способы изучить судно, однако из-за эрозии и сложностей с организацией археологических работ у Гастингса, им это не удавалось. Тогда они решили поднять судно на поверхность в специальном доке вместе с водой «и всем остальным», а потом доставить его в Амстердам, где вокруг корабля устроят музей, позволив посетителям наблюдать за исследовательскими работами.