Китай планирует запустить космический телескоп для наблюдения за электромагнитными аналогами гравитационных волн в декабре этого года.

Об этом сообщил Национальный центр космических наук при Академии наук Китая, передает Синьхуа.

Панорамный телескоп для наблюдения за электромагнитными аналогами гравитационных волн или GECAM будет запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Миссия GECAM состоит из двух небольших спутников. Ее целью будет зондирование электромагнитных аналогов гравитационных волн, высокоэнергетических излучений от быстрых радиовсплесков, а также различных гамма-всплесков и вспышек магнетаров.

GECAM призван помочь ученым разгадать тайны компактных объектов, таких как нейтронные звезды и черные дыры, а также тайны их слияния.

Данный космический телескоп станет важной частью сети научных спутников для космических исследований Китая. По сообщению АНК, в ближайшие три-четыре года страна планирует запустить еще больше таких спутников.

Напомним, Украина и Китай подписали новую пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли – планируется реализовать 69 проектов, в частности создать совместную лабораторию.