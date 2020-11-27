Китай планирует запустить космический телескоп для наблюдения за электромагнитными аналогами гравитационных волн в декабре этого года.
Об этом сообщил Национальный центр космических наук при Академии наук Китая, передает Синьхуа.
Панорамный телескоп для наблюдения за электромагнитными аналогами гравитационных волн или GECAM будет запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Миссия GECAM состоит из двух небольших спутников. Ее целью будет зондирование электромагнитных аналогов гравитационных волн, высокоэнергетических излучений от быстрых радиовсплесков, а также различных гамма-всплесков и вспышек магнетаров.
GECAM призван помочь ученым разгадать тайны компактных объектов, таких как нейтронные звезды и черные дыры, а также тайны их слияния.
Данный космический телескоп станет важной частью сети научных спутников для космических исследований Китая. По сообщению АНК, в ближайшие три-четыре года страна планирует запустить еще больше таких спутников.
Напомним, Украина и Китай подписали новую пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли – планируется реализовать 69 проектов, в частности создать совместную лабораторию.
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Китай планирует запустить космический телескоп для наблюдения за электромагнитными аналогами гравитационных волн в декабре этого года.
Об этом сообщил Национальный центр космических наук при Академии наук Китая, передает Синьхуа.
Панорамный телескоп для наблюдения за электромагнитными аналогами гравитационных волн или GECAM будет запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Миссия GECAM состоит из двух небольших спутников. Ее целью будет зондирование электромагнитных аналогов гравитационных волн, высокоэнергетических излучений от быстрых радиовсплесков, а также различных гамма-всплесков и вспышек магнетаров.
GECAM призван помочь ученым разгадать тайны компактных объектов, таких как нейтронные звезды и черные дыры, а также тайны их слияния.
Данный космический телескоп станет важной частью сети научных спутников для космических исследований Китая. По сообщению АНК, в ближайшие три-четыре года страна планирует запустить еще больше таких спутников.
Напомним, Украина и Китай подписали новую пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли – планируется реализовать 69 проектов, в частности создать совместную лабораторию.