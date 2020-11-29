Служба безопасности показала ряд архивных документов по переписи населения в Украине в 1937 году. Она показала куда меньшие цифры, чем хотела коммунистическая партия, поэтому авторов переписи расстреляли.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Документы есть в электронном архиве.

Отмечается, что советские демографы ожидали, что население Украины составит около 35 млн человек, однако перепись показала лишь 29 млн.

«Такой итоговый отчет «не понравился» руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в «заполучении искусственно заниженных и извращенных цифр» и по традиции — расстреляли», — пишет ведомство.

В СБУ отмечают, что Квиткин не побоялся написать, что коллективизация привела к вымиранию людей, а также к тому, что самые активные и трудоспособные крестьяне бегут из колхозов, то есть социализм «не улучшает, а удушает благосостояние широких масс населения».