Служба безопасности показала ряд архивных документов по переписи населения в Украине в 1937 году. Она показала куда меньшие цифры, чем хотела коммунистическая партия, поэтому авторов переписи расстреляли.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Документы есть в электронном архиве.
Отмечается, что советские демографы ожидали, что население Украины составит около 35 млн человек, однако перепись показала лишь 29 млн.
«Такой итоговый отчет «не понравился» руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в «заполучении искусственно заниженных и извращенных цифр» и по традиции — расстреляли», — пишет ведомство.
В СБУ отмечают, что Квиткин не побоялся написать, что коллективизация привела к вымиранию людей, а также к тому, что самые активные и трудоспособные крестьяне бегут из колхозов, то есть социализм «не улучшает, а удушает благосостояние широких масс населения».
Каждый год в четвертую субботу ноября Украина отмечает День памяти жертв голодоморов ㅡ национальный день памяти погибших во время голода в 1921-1923 годах, 1932-1933 годах и 1946-1947 годах. Массовый голод охватил всю территорию УССР, из-за чего погибли миллионы украинцев.
В 2006 году Верховная Рада Украины приняла закон, по которому Голодомор признан геноцидом украинского народа, совершенным сталинским режимом. Ряд стран официально признали или осудили Голодомор как акт геноцида.
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Служба безопасности показала ряд архивных документов по переписи населения в Украине в 1937 году. Она показала куда меньшие цифры, чем хотела коммунистическая партия, поэтому авторов переписи расстреляли.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Документы есть в электронном архиве.
Отмечается, что советские демографы ожидали, что население Украины составит около 35 млн человек, однако перепись показала лишь 29 млн.
«Такой итоговый отчет «не понравился» руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в «заполучении искусственно заниженных и извращенных цифр» и по традиции — расстреляли», — пишет ведомство.
В СБУ отмечают, что Квиткин не побоялся написать, что коллективизация привела к вымиранию людей, а также к тому, что самые активные и трудоспособные крестьяне бегут из колхозов, то есть социализм «не улучшает, а удушает благосостояние широких масс населения».
Каждый год в четвертую субботу ноября Украина отмечает День памяти жертв голодоморов ㅡ национальный день памяти погибших во время голода в 1921-1923 годах, 1932-1933 годах и 1946-1947 годах. Массовый голод охватил всю территорию УССР, из-за чего погибли миллионы украинцев.
В 2006 году Верховная Рада Украины приняла закон, по которому Голодомор признан геноцидом украинского народа, совершенным сталинским режимом. Ряд стран официально признали или осудили Голодомор как акт геноцида.