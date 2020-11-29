На черноморском побережье Болгарии в нескольких километрах от современного города Провадия находится доисторическое поселение Провадия-Солницата. Это место еще 7500 лет назад стало крупнейшим центром производства поваренной соли в Европе. С 2005 года здесь ведутся непрерывные раскопки, а количество найденных артефактов исчисляется тысячами.

Одной из последних находок стала керамическая антропоморфная маска треугольной формы. Артефакт имеет выпуклую форму, в обоих углах его верхней части есть два выступающих нароста. Археологи предполагают, что это стилизованные уши.

Маска имеет два отверстия, которые, вероятнее всего, служили для подвешивания. Черты лица завершены узкими резкими линиями, оформленными полями с шероховатой или полированной поверхностью. Вылеплены также брови, стилизованный нос и удлиненные глаза. Характерная особенность образа – отсутствие рта. Исследователи считают, что этот предмет указывал на высокий социальный статус его владельца и висел у него на груди.

Шотландский археолог и историк Эшли Коуи, изучивший артефакт, считает, что он мог быть изображением древнего бога соли, своего рода прообраза доисторической римской богини Салации, которой поклонялись как покровительнице соленой воды.