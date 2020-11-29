В рамках II Ежегодной конференции «Women in Nuclear Ukraine», которая прошла в Киеве 27 ноября, состоялась церемония вручения первой премии «WiN Ukraine Award» для женщин - признанных профессионалов в сфере ядерной энергетики.
По решению жюри конкурса «WiN Ukraine Award», среди женщин, работающих в различных сферах ядерной энергетики, имеют соответствующие компетенции, опыт и достижения, Екатерину Белую - заместитель директора Департамента международной безопасности МИД Украины - начальницу отдела по контролю над вооружениями и нераспространения ОМУ - определено победительницей в номинации «Профессионалка», сообщает пресс-служба МИД.
Событие стало первым в своем смысле отличием и началом доброй традиции для мотивации и расширения возможностей женщин, работающих в ядерной сфере Украины.
В церемонии вручения премии «WiN Ukraine Award» приняли участие представители государственных органов власти Украины, общественных и международных организаций, посольств США, Швеции, Норвегии, Канады и Великобритании в Украине.
Мероприятие организовано украинским представительством всемирной сети «Women in Nuclear Global» - «WiNUkraine» при поддержке Посольства США, шведского и норвежского регуляторных органов.
Справка: ИИ Ежегодная конференция «Женщины ядерной сферы Украины» / «Women in Nuclear Ukraine» посвящается освещению важных вопросов ядерного сектора Украины и механизмам их решения. Организация является украинским центром всемирной некоммерческой ассоциации «Women in Nuclear Global».
В ходе мероприятия обсуждались такие вопросы, как развитие гендерного равенства в ядерной области, карьерный рост в ядерной энергетике, дефицит и актуализация профильных специальностей отрасли, перспективы науки, технологий, инноваций и развития ядерного сектора, устойчивость национальной безопасности в контексте экологической, ядерной и кибербезопасности.
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В рамках II Ежегодной конференции «Women in Nuclear Ukraine», которая прошла в Киеве 27 ноября, состоялась церемония вручения первой премии «WiN Ukraine Award» для женщин - признанных профессионалов в сфере ядерной энергетики.
По решению жюри конкурса «WiN Ukraine Award», среди женщин, работающих в различных сферах ядерной энергетики, имеют соответствующие компетенции, опыт и достижения, Екатерину Белую - заместитель директора Департамента международной безопасности МИД Украины - начальницу отдела по контролю над вооружениями и нераспространения ОМУ - определено победительницей в номинации «Профессионалка», сообщает пресс-служба МИД.
Событие стало первым в своем смысле отличием и началом доброй традиции для мотивации и расширения возможностей женщин, работающих в ядерной сфере Украины.
В церемонии вручения премии «WiN Ukraine Award» приняли участие представители государственных органов власти Украины, общественных и международных организаций, посольств США, Швеции, Норвегии, Канады и Великобритании в Украине.
Мероприятие организовано украинским представительством всемирной сети «Women in Nuclear Global» - «WiNUkraine» при поддержке Посольства США, шведского и норвежского регуляторных органов.
Справка: ИИ Ежегодная конференция «Женщины ядерной сферы Украины» / «Women in Nuclear Ukraine» посвящается освещению важных вопросов ядерного сектора Украины и механизмам их решения. Организация является украинским центром всемирной некоммерческой ассоциации «Women in Nuclear Global».
В ходе мероприятия обсуждались такие вопросы, как развитие гендерного равенства в ядерной области, карьерный рост в ядерной энергетике, дефицит и актуализация профильных специальностей отрасли, перспективы науки, технологий, инноваций и развития ядерного сектора, устойчивость национальной безопасности в контексте экологической, ядерной и кибербезопасности.