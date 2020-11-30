Япония запустила новый спутник JDRS-1 для высокоскоростной передачи данных, который сейчас направляется на геостационарную орбиту на ракете-носителе H-IIA Mitsubishi Heavy Industries.

Об этом сообщает Укринформ.

Японская ракета-носитель H-IIA со спутником JDRS-1 стартовала с космодрома на острове Танэгасима в начале суток 29 ноября.

За два с половиной часа после запуска Mitsubishi подтвердила отделение спутника JDRS-1 и успех запуска.

JDRS-1 будет передавать на Землю оптические и радиолокационные данные с японских спутников сбора информации (IGS) и другие данные из научных спутников. Некоторые детали о работе спутника не были раскрыты из-за военного характера его миссии.

Новый спутник оснащен системой связи, который использует лазер (LUCAS), разработанный компанией JAXA. LUCAS использует инфракрасный свет для межспутниковой передачи данных со скоростью до 1,8 гигабит в секунду.

Спутник JDRS-1 был разработан совместно компанией JAXA и правительством Японии.

Спутник будет работать на геостационарной орбите на расстоянии 35400 километров над Землей, передавая данные между японскими спутниками и наземными станциями. Это позволит быстрее получать данные.

Напомним, украинско-американская компания EOS Data Analytics заключила соглашение с южноафриканской компанией Dragonfly Aerospace о поставках высокопроизводительных мультиспектральных камер HR-250 для оснащения собственного спутника.