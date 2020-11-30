Всемирная организация здравоохранения зафиксировала на прошлой неделе снижение количества новых случаев COVID-19 в Европе. Это привело к первому с начала сентября глобальному снижению числа заражений коронавирусом.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга, передает РБК-Украина.
— На прошлой неделе число новых выявленных случаев по всему миру впервые с сентября сократилось, что связано с сокращением числа случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в последние недели, — сказал он.
При этом глава ВОЗ призвал в связи с новогодними праздниками проявить ответственность и принять все меры, чтобы не допустить новой вспышки заболевания.
Напомним, ранее стало известно, что заложенных в государственном бюджете-2021 средств недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Кроме того, нехватку средств будут испытывать другие важные направления.
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Всемирная организация здравоохранения зафиксировала на прошлой неделе снижение количества новых случаев COVID-19 в Европе. Это привело к первому с начала сентября глобальному снижению числа заражений коронавирусом.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга, передает РБК-Украина.
— На прошлой неделе число новых выявленных случаев по всему миру впервые с сентября сократилось, что связано с сокращением числа случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в последние недели, — сказал он.
При этом глава ВОЗ призвал в связи с новогодними праздниками проявить ответственность и принять все меры, чтобы не допустить новой вспышки заболевания.
Напомним, ранее стало известно, что заложенных в государственном бюджете-2021 средств недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Кроме того, нехватку средств будут испытывать другие важные направления.