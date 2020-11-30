На территории Карпатских гор создадут новый национальный природный парк, который получил название «Королевские Бескиды».

Соответствующий указ 30 ноября подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Природный парк будет создан во Львовской области на почти 9 тысячах гектаров коммунальных земель, которые подчинены Старосамборскому дочернему лесохозяйственному предприятию «Галсельлес».

Теперь Кабинет министров должен обеспечить утверждение в течение шести месяцев положения о национальном природном парке «Королевские Бескиды». Также правительство должно предусмотреть в государственном бюджете на 2021 год средства для функционирования нацпарка.

«Документ направлен на сохранение, воспроизводство, эффективное использование природных комплексов Украинских Карпат, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность», — пояснили в ОП.

Напомним, что в селе Олесское на Львовщине обрушилась часть крыши памятника архитектуры национального значения — бывшего костела капуцинов, в котором расположено фондохранилище Львовской национальной галереи искусств имени Б. Возницкого.