Тасмания стала первым штатом Австралии и одной из первых юрисдикций на планете, которая может полностью обеспечивать свое население электроэнергией из возобновляемых источников — ветряных и гидроэлектростанций.

Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».

Как заявили власти острова, в следующем году «зеленой» энергетики производить будут даже больше, чем нужно. Сделать это удалось после введения в эксплуатацию одной из последних ветровых турбин на электростанции в гавани Грэнвила. По плану, там должны появиться еще две турбины. Тогда возобновляемой энергии станет больше, чем жители штата потребляют в среднем за год.

Избыточное электричество собираются экспортировать на материковую часть Австралии, а также на международные рынки. К 2040 году объем «зеленой» энергетики планируют увеличить на 200% от нынешних потребностей в потреблении.

— Мы достигли 100% уровня чистоты в энергетике благодаря нашей политике и инвестициям в промышленность, — говорит министр энергетики Тасмании Гай Барнетт.

Он добавляет, что такой экологический прорыв также создает новые рабочие места во всем штате.

Тасмания долгое время была одним из самых экологически чистых источников электроэнергии в Австралии. Большую часть электричества там обеспечивают гидроенергостанции. Первую на острове построили еще в 1895 году. Однако ранее Тасмании приходилось все же полагаться на дополнительные поставки газа и угля. С развитием ветроэнергетики остров смог уменьшить свою зависимость от такого импорта. Теперь Тасмания присоединилась к Шотландии, Исландии и Коста-Рике, которые также уже полностью перешли на возобновляемую энергетику.

Представительница Гринпис Австралии Нелли Стивенсон заявила, что такие достижения Тасмании является «эпической вехой» для штата.

— Штаты и территории Австралии стремительно продвигаются вперед в гонке за возобновляемыми источниками энергии, а правительство становится все более изолированным из-за своего бездействия в вопросах изменения климата, — отметила Нелли Стивенсон.

Тасмания — штат, расположенный на одноименном острове, в около 240 км к югу от материковой Австралии и отделенный от нее Бассовым проливом. Население штата — около полумиллиона человек.

Напомним, на украинской энергетической бирже 5 октября впервые состоялся аукцион по продаже электрической энергии, произведенной из альтернативных источников.