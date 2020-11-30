Канада с начала пандемии коронавируса проверила на COVID-19 почти треть населения. По состоянию на 29 ноября тестирование осуществили почти 11,5 млн канадцев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства Канады.

По данным канадского правительства, на коронавирус уже проверили 11 412 572 человека. При этом общее население страны по состоянию на 2020 год составляет более 38 млн человек. То есть в целом в стране на коронавирус проверили около 30% населения.

Положительными оказались всего 370 278 тысяч тестов. Более чем 141 тысяча положительных тестов была зарегистрирована в провинции Квебек. По состоянию на 29 ноября жертвами коронавируса стали более 12 тысяч жителей Канады, а продолжают лечение почти 64 тысячи канадцев.

Напомним, правительство Словакии отложило на неопределенное время проведение повторного массового тестирования на COVID-19 всего населения страны. Такое решение было принято в связи с недостатком тестов на коронавирус.