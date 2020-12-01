Правительство Британии надеется, что в ближайшие недели регулирующие органы страны зарегистрируют сразу две вакцины против коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон в интервью телеканалу Sky News.

— Пока что ни одна вакцина не была одобрена для применения Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Однако мы, конечно, надеемся, что и вакцина Pfizer и BioNTech, и вакцина Оксфорда и AstraZeneca получат необходимые разрешения в ближайшие дни и недели, — заявил Борис Джонсон.

По словам главы правительства, одобрения препаратов ожидают до 25 декабря.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) как можно скорее рассмотреть заявку на одобрение вакцины американской компании Moderna.