Правительство Британии надеется, что в ближайшие недели регулирующие органы страны зарегистрируют сразу две вакцины против коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон в интервью телеканалу Sky News.
— Пока что ни одна вакцина не была одобрена для применения Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Однако мы, конечно, надеемся, что и вакцина Pfizer и BioNTech, и вакцина Оксфорда и AstraZeneca получат необходимые разрешения в ближайшие дни и недели, — заявил Борис Джонсон.
По словам главы правительства, одобрения препаратов ожидают до 25 декабря.
Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) как можно скорее рассмотреть заявку на одобрение вакцины американской компании Moderna.
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Правительство Британии надеется, что в ближайшие недели регулирующие органы страны зарегистрируют сразу две вакцины против коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон в интервью телеканалу Sky News.
— Пока что ни одна вакцина не была одобрена для применения Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Однако мы, конечно, надеемся, что и вакцина Pfizer и BioNTech, и вакцина Оксфорда и AstraZeneca получат необходимые разрешения в ближайшие дни и недели, — заявил Борис Джонсон.
По словам главы правительства, одобрения препаратов ожидают до 25 декабря.
Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) как можно скорее рассмотреть заявку на одобрение вакцины американской компании Moderna.