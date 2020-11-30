Президент США Дональд Трамп призвал Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) как можно скорее рассмотреть заявку на одобрение вакцины американской компании Moderna.
Как передает Укринформ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
Moderna now applying for Emergency Vaccine Approval.. @US_FDA MUST ACT QUICKLY!!! “Operation Warp Speed has been a great modern day miracle.”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020
— Moderna сейчас подает заявку на экстренное одобрение вакцины. FDA должен действовать быстро! Операция Warp Speed стала большим чудом современности, — написал Дональд Трамп.
Ранее Дональд Трамп заявил, что ближайшее время начнутся поставки вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.
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Президент США Дональд Трамп призвал Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) как можно скорее рассмотреть заявку на одобрение вакцины американской компании Moderna.
Как передает Укринформ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
Moderna now applying for Emergency Vaccine Approval.. @US_FDA MUST ACT QUICKLY!!! “Operation Warp Speed has been a great modern day miracle.”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020
— Moderna сейчас подает заявку на экстренное одобрение вакцины. FDA должен действовать быстро! Операция Warp Speed стала большим чудом современности, — написал Дональд Трамп.
Ранее Дональд Трамп заявил, что ближайшее время начнутся поставки вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.