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Завтра на Миколаївщині синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом

Дощ з мокрим снігом. Ілюстраційне фотоДощ з мокрим снігом. Ілюстраційне фото

У Миколаївській області, 23 листопада, уночі та вдень очікується дощ з мокрим снігом. 

Про це повідломляє Миколаївській обласний центр з гідрометеорології.

За прогнозами синоптиків, впродовж дня очікується хмарність. Вітер південно-західний, швидкістю 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби 2 - 7°С тепла.

Нагадаємо, у Миколаївській області 23 листопада діятимуть графіки погодинних відключень

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