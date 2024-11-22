Завтра на Миколаївщині синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом
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- Даріна Мельничук
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19:10, 22 листопада, 2024
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У Миколаївській області, 23 листопада, уночі та вдень очікується дощ з мокрим снігом.
Про це повідломляє Миколаївській обласний центр з гідрометеорології.
За прогнозами синоптиків, впродовж дня очікується хмарність. Вітер південно-західний, швидкістю 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура повітря протягом доби 2 - 7°С тепла.
Нагадаємо, у Миколаївській області 23 листопада діятимуть графіки погодинних відключень.
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