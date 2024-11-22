Графік відключень світла на Миколаївщині 23 листопада
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- Даріна Мельничук
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17:30, 22 листопада, 2024
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У Миколаївській області 23 листопада діятимуть графіки погодинних відключень.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що відключатимуть одну чергу в період з 06:00 до 22:00 годин:
В почерговому розрізі:
1 черга: 10:00 - 12:00
2 черга: 16:00 - 18:00
3 черга: 08:00 - 10:00
20:00 - 22:00
4 черга: 14:00 - 16:00
5 черга: 18:00 - 20:00
6 черга: 12:00 - 14:00
Нагадаємо, в усіх регіонах України вимушено застосовують графіки відключень світла внаслідок російської атаки.
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