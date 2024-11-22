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Графік відключень світла на Миколаївщині 23 листопада

Відключення світла, фото: Getty ImageВідключення світла, фото: Getty Image

У Миколаївській області 23 листопада діятимуть графіки погодинних відключень. 

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що відключатимуть одну чергу в період з 06:00 до 22:00 годин:

В почерговому розрізі:

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1 черга: 10:00 - 12:00

 

2 черга: 16:00 - 18:00

 

3 черга: 08:00 - 10:00

              20:00 - 22:00

 

4 черга: 14:00 - 16:00

 

5 черга: 18:00 - 20:00

 

6 черга: 12:00 - 14:00

Нагадаємо, в усіх регіонах України вимушено застосовують графіки відключень світла внаслідок російської атаки.   

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