Российского актера Михаила Ефремова перевели из СИЗО в исправительную колонию для отбытия наказания после 20-дневного карантина в изоляторе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Ефремова перевели в колонию для отбытия наказания. 30 ноября истек срок его 20-дневного карантина, который он отбывал в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса, - сказал собеседний издания.
Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.
Он сможет после обучения работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем. Работа или освоение новой специальности в колонии является важным фактором для условно-досрочного освобождения.
В этой колонии, кроме пошива медицинских костюмов, заключенные также производят дезинфицирующие средства, стиральный порошок, делают стеклянные сувениры и деревянные поддоны, изготавливают муку, отруби и шлифованный горох. Осужденные могут освоить специальности токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования и повара. Для занятий спортом в учреждении имеется спортивная площадка, в том числе для игры в футбол и волейбол.
Как известно, Михаила Ефремова осудили за ДТП в Москве, в результате которого погиб человек. Авария произошла 8 июня, тогда Ефремов на внедорожнике «Jeep Grand Cherokee» выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с несколькими автомобилями, в частности с фургоном «Lada». Водитель этого автомобиля, курьер Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
В крови Ефремова после аварии обнаружили 2,1 промилле алкоголя (это примерно соответствует выпитой бутылке водки), а также следы кокаина и каннабиноидов.
3 сентября Михаил Ефремов перед началом судебного заседания заявил, что признает вину в ДТП. Суд дал ему 8 лет заключения в колонии общего режима.
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа
Российского актера Михаила Ефремова перевели из СИЗО в исправительную колонию для отбытия наказания после 20-дневного карантина в изоляторе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Ефремова перевели в колонию для отбытия наказания. 30 ноября истек срок его 20-дневного карантина, который он отбывал в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса, - сказал собеседний издания.
Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.
Он сможет после обучения работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем. Работа или освоение новой специальности в колонии является важным фактором для условно-досрочного освобождения.
В этой колонии, кроме пошива медицинских костюмов, заключенные также производят дезинфицирующие средства, стиральный порошок, делают стеклянные сувениры и деревянные поддоны, изготавливают муку, отруби и шлифованный горох. Осужденные могут освоить специальности токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования и повара. Для занятий спортом в учреждении имеется спортивная площадка, в том числе для игры в футбол и волейбол.
Как известно, Михаила Ефремова осудили за ДТП в Москве, в результате которого погиб человек. Авария произошла 8 июня, тогда Ефремов на внедорожнике «Jeep Grand Cherokee» выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с несколькими автомобилями, в частности с фургоном «Lada». Водитель этого автомобиля, курьер Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
В крови Ефремова после аварии обнаружили 2,1 промилле алкоголя (это примерно соответствует выпитой бутылке водки), а также следы кокаина и каннабиноидов.
3 сентября Михаил Ефремов перед началом судебного заседания заявил, что признает вину в ДТП. Суд дал ему 8 лет заключения в колонии общего режима.