Российского актера Михаила Ефремова перевели из СИЗО в исправительную колонию для отбытия наказания после 20-дневного карантина в изоляторе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Ефремова перевели в колонию для отбытия наказания. 30 ноября истек срок его 20-дневного карантина, который он отбывал в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса, - сказал собеседний издания.

Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

Он сможет после обучения работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем. Работа или освоение новой специальности в колонии является важным фактором для условно-досрочного освобождения.

В этой колонии, кроме пошива медицинских костюмов, заключенные также производят дезинфицирующие средства, стиральный порошок, делают стеклянные сувениры и деревянные поддоны, изготавливают муку, отруби и шлифованный горох. Осужденные могут освоить специальности токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования и повара. Для занятий спортом в учреждении имеется спортивная площадка, в том числе для игры в футбол и волейбол.

Как известно, Михаила Ефремова осудили за ДТП в Москве, в результате которого погиб человек. Авария произошла 8 июня, тогда Ефремов на внедорожнике «Jeep Grand Cherokee» выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с несколькими автомобилями, в частности с фургоном «Lada». Водитель этого автомобиля, курьер Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

В крови Ефремова после аварии обнаружили 2,1 промилле алкоголя (это примерно соответствует выпитой бутылке водки), а также следы кокаина и каннабиноидов.

3 сентября Михаил Ефремов перед началом судебного заседания заявил, что признает вину в ДТП. Суд дал ему 8 лет заключения в колонии общего режима.