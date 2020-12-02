Средняя температура воздуха осени 2020 года составила 11,6 градуса тепла, что на 3,6 градуса выше климатической нормы. Таким образом нынешняя осень была самой теплой с 1881 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, в течение сезона было зафиксировано шесть температурных рекордов.

По данным наблюдений, холоднее всего этой осенью в Киеве было 30 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 3,8 градусов мороза.

А вот жарче всего было 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла 34,7 градусов тепла. Кстати, в этот день максимальная температура воздуха была самой высокой с начала года.

Что касается осадков осенью в Киеве, то их выпало 162 мм. Это составляет 122% климатической нормы.

— Календарная осень закончилась, а метеорологическая зима еще не наступила. Она начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 градусов в сторону снижения, - говорится в сообщении обсерватории.

Напомним, что зима 2019-2020 стала самой теплой в Европе за всю историю климатических наблюдений, начиная с 1855 года.