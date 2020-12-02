Николаев занимает третье место по количество ВИЧ-инфицированных среди других городов Украины.

Об этом сообщила исполнительный директор благовторительной организации «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» Ирина Бондаренко в эфире телеканала «Суспільне Миколаїв».

По её словам, в Николаеве насчитывается около 8,5 тысяч заболевших.

— Николаев находится на третьем месте, мы в тройке лидеров. Около 8,5 тысяч больных на ВИЧ/СПИД по Николаеву и Николаевской области. Ситуация очень плачевная. Украина также занимает одно из лидирующих мест. Об этом нужно говорить не только 1 декабря, об этом нужно говорить каждый день, – сказала Ирина Бондаренко.

Также Ирина Бондаренко рассказала о повышении сознательности у горожан, которые узнают больше информации о проблеме. Однако, по мнению Ирины, стереотипы продолжают влиять на решение людей.

— Сейчас пройти тест на ВИЧ – как сдать общий анализ крови. Этот тест должен стать обычным делом. У людей есть страх тестирования. Мы часто слышим фразы когда предлагаем пройти тестирование – «Нет, я не такой. Я не употреблял наркотики. Я не работник коммерческого секс-бизнеса» Люди не относят себя к такой категории. Но, к сожалению, самый распространенный путь передачи сегодня это половой контакт. Для того чтобы заболеть ВИЧ инфекцией, не нужно быть наркоманом, – рассказала Ирина Бондаренко.

Ирина Бондаренко также рассказала, что больные опасаются стигматизации, не хотят признаваться перед родственниками и близкими. ВИЧ-инфицированные не хотят открыто заявить про свой ВИЧ-статус в Николаеве. Многие не знают про свой ВИЧ-статус, бессимптомное состояние может продолжаться годами. Каждый сотый не знает, что он инфицирован ВИЧ.

— ВИЧ – это не сахарный диабет, если сразу не вколоть инсулин – будут симптомы. Человек может прожить без симптомов ВИЧ больше десяти лет. И в бессимптомном состоянии он может заразить партнеров. Каждый сотый не догадывается о том, что он инфицирован. Многих людей мы знаем, которые открыто говорят про ВИЧ в Николаеве? , – сказала она.

Директор благотворительной организации Ирина Бондаренко посоветовала проверяться каждый год у своего семейного врача, перестать воспринимать ВИЧ как болезнь маргинальных групп. И не бояться при получении позитивного результата обратится в благотворительную организацию, которая поможет бесплатной консультацией и специализированной психологической помощью.

— Нужно обследоваться хотя бы раз в год. Часто говорят, если один половой партнер, то зачем беспокоится. А какая вероятность, что у полового партнера больше нет связей. Быстрый тест, десять минут – и вы получаете результат. Николаевская благотворительная организация готова помочь в сложных ситуациях, есть прекрасные консультанты, психологическая поддержка – подытожила Ирина Бондаренко.

Ранее сообщалось, что в июле в Украине официально зарегистрировали больше 1,3 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции