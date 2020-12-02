2 декабря в парке «Дружба» в Корабельном районе Николаева высадили 400 молодых лип. Деньги на саженцы собирали неравнодушные горожане, а приехать посадить дерево мог каждый желающий.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Деревья должны были высаживать в рамках всеукраинского проекта «Миллион деревьев за сутки», рассказал координатор акции в Николаеве Роман Буров, однако время, на которое планировалось озеленение, оказалось неподходящим.

На высадку в «Дружбе» приехало около 30 человек, которые узнали о ней через соцсети. Сначала хотели высаживать весной, но помешал карантин. Потом — в сентябре-октябре, однако в южных регионах в это время еще слишком жарко.

— На некоторых деревьях еще листья есть, и они не «уснули», как положено. Поэтому, если бы мы садили раньше, приживание было бы маловероятным. Прохлада началась недели три как. Сейчас оптимально время для посадки, — отметил Роман Буров.

На саженцы горожане насобирали почти 58 тысяч гривен. За эти средства у николаевского зеленхоза закупили тысячу лип. 400 посадили в парке «Дружба» в Корабельном районе. Остальные рассадят по городу.

— 300 лип поехало в Корабельный район. 100 — в Широкую Балку, часть поедет на ПГУ (микрорайон Соляные, — прим.), — добавил координатор акции.

Ранее сообщалось, что Николаевский областной краеведческий музей присоединился к акции «Миллион деревьев». На территории учреждения высадили уникальное дерево Гинкго Билоба.