Международную премию имени Павла Шеремета получил белорусский портал TUT.BY. Соответствующее решение принял Руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного партнерства.

Премией награждают за смелость и преданность журналистским стандартам представителей СМИ из стран — членов Восточного партнерства, сообщает TUT.BY.

Представителям портала награду вручат во время 12-й ежегодной Ассамблеи 8 декабря в Брюсселе.

Премия названа в честь погибшего четыре года назад журналиста Павла Шеремета «в знак признания его выдающегося вклада в дело продвижения вопросов о правах человека и свободы слова».

До этого этой награды удостаивались журналист из Крыма Николай Семена, независимый азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы, журналистка из Молдовы Наталья Морарь и сообщество журналистов-расследователей RISE Moldova.

Напомним, что приказом министра информации Беларуси Игоря Луцкого от 29 сентября, который получила редакция TUT.BY, для издания приостановлена возможность использовать с 1 октября 2020 года статус сетевого издания.