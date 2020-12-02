Правила движения для людей на инвалидных колясках добавят в ПДД. В частности, запрещается буксировать прицепы и перевозить пассажиров. Коляски должны быть оборудованы светоотражающими устройствами.
Кабинет Министров в среду, 2 декабря, одобрил проект постановления о внесении изменений в Правила дорожного движения, касающиеся прав и обязанности лиц, которые движутся на инвалидных колясках, передает Кorrespondent.net.
ПДД дополнят новым разделом 4-1, согласно которому устанавливаются права и обязанности людей на инвалидных колясках.
В частности, им следует:
В этом случае граждане на колясках должны выполнять требования ПДД, касающиеся обязанностей пешеходов.
В случае передвижения по краю проезжей части дороги, улицы или обочине люди в инвалидных колясках должны двигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе.
Поворачивать налево или делать разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине. В таком случае лица на колясках должны выполнять требования ПДД, касающиеся обязанностей велосипедистов.
Лядм на инвалидных колясках предоставлены следующие права:
Также коляски должны иметь светоотражающие устройства. И должны быть оборудованы внешними световыми приборами при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.
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Правила движения для людей на инвалидных колясках добавят в ПДД. В частности, запрещается буксировать прицепы и перевозить пассажиров. Коляски должны быть оборудованы светоотражающими устройствами.
Кабинет Министров в среду, 2 декабря, одобрил проект постановления о внесении изменений в Правила дорожного движения, касающиеся прав и обязанности лиц, которые движутся на инвалидных колясках, передает Кorrespondent.net.
ПДД дополнят новым разделом 4-1, согласно которому устанавливаются права и обязанности людей на инвалидных колясках.
В частности, им следует:
В этом случае граждане на колясках должны выполнять требования ПДД, касающиеся обязанностей пешеходов.
В случае передвижения по краю проезжей части дороги, улицы или обочине люди в инвалидных колясках должны двигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе.
Поворачивать налево или делать разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине. В таком случае лица на колясках должны выполнять требования ПДД, касающиеся обязанностей велосипедистов.
Лядм на инвалидных колясках предоставлены следующие права:
Также коляски должны иметь светоотражающие устройства. И должны быть оборудованы внешними световыми приборами при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.
Ранее сообщалось, что онкология и заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главными причинами возникновения инвалидности в Николаеве и области.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа