В Николаеве сотрудники Центрального отдела полиции прекратили работу двух незаконных игорных заведений.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Организаторы незаконного бизнеса маскировали заведения под помещения, в которых никто не работает. В частности, на фасаде полуподвальных помещений не было вывесок и графика работы, однако вход в учреждения был оснащен видеонаблюдением и дистанционным открытием. Клиентами были граждане определенного круга лиц.

Вчера, 4 декабря, сотрудники полиции в ходе санкционированных обысков нашли и изъяли в игорных заведениях 23 компьютера, черновые записи и порядка 33 тысяч гривен. На месте находились администраторы заведения и клиенты клубов. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, организовавших незаконный бизнес.

В полиции открыли дело по признакам статьи 203-2 УК Украины «Занятие игорным бизнесом».

При этом в полиции просят всех, кто владеет информацией о работе игорных заведений, сообщить об этом по спецлинии 102.

Напомним, что в августе 2020 года правоохранители пресекли деятельность подпольного игорного заведения в центре Николаева.