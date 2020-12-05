В Николаеве сотрудники Центрального отдела полиции прекратили работу двух незаконных игорных заведений.
Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.
Организаторы незаконного бизнеса маскировали заведения под помещения, в которых никто не работает. В частности, на фасаде полуподвальных помещений не было вывесок и графика работы, однако вход в учреждения был оснащен видеонаблюдением и дистанционным открытием. Клиентами были граждане определенного круга лиц.
Вчера, 4 декабря, сотрудники полиции в ходе санкционированных обысков нашли и изъяли в игорных заведениях 23 компьютера, черновые записи и порядка 33 тысяч гривен. На месте находились администраторы заведения и клиенты клубов. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, организовавших незаконный бизнес.
В полиции открыли дело по признакам статьи 203-2 УК Украины «Занятие игорным бизнесом».
При этом в полиции просят всех, кто владеет информацией о работе игорных заведений, сообщить об этом по спецлинии 102.
Напомним, что в августе 2020 года правоохранители пресекли деятельность подпольного игорного заведения в центре Николаева.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа
В Николаеве сотрудники Центрального отдела полиции прекратили работу двух незаконных игорных заведений.
Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.
Организаторы незаконного бизнеса маскировали заведения под помещения, в которых никто не работает. В частности, на фасаде полуподвальных помещений не было вывесок и графика работы, однако вход в учреждения был оснащен видеонаблюдением и дистанционным открытием. Клиентами были граждане определенного круга лиц.
Вчера, 4 декабря, сотрудники полиции в ходе санкционированных обысков нашли и изъяли в игорных заведениях 23 компьютера, черновые записи и порядка 33 тысяч гривен. На месте находились администраторы заведения и клиенты клубов. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, организовавших незаконный бизнес.
В полиции открыли дело по признакам статьи 203-2 УК Украины «Занятие игорным бизнесом».
При этом в полиции просят всех, кто владеет информацией о работе игорных заведений, сообщить об этом по спецлинии 102.
Напомним, что в августе 2020 года правоохранители пресекли деятельность подпольного игорного заведения в центре Николаева.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа