С начала текущих суток, 5 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Противник совершил обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы.
Кроме этого, враг применил противотанковый ракетный комплекс вблизи Водяного, а в сторону украинских позиций неподалеку Авдеевки открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
У этого же населенного пункта и неподалеку от Марьинки противник в который раз применил снайперское оружие.
— На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены огнем в ответ украинскими воинами. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет, - говорится в сообщении.
Напомним, что за прошедшие сутки, 4 декабря, боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела один военный получил огнестрельное ранение.
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С начала текущих суток, 5 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Противник совершил обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы.
Кроме этого, враг применил противотанковый ракетный комплекс вблизи Водяного, а в сторону украинских позиций неподалеку Авдеевки открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
У этого же населенного пункта и неподалеку от Марьинки противник в который раз применил снайперское оружие.
— На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены огнем в ответ украинскими воинами. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет, - говорится в сообщении.
Напомним, что за прошедшие сутки, 4 декабря, боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела один военный получил огнестрельное ранение.
|
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