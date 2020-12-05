С начала текущих суток, 5 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Противник совершил обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы.

Кроме этого, враг применил противотанковый ракетный комплекс вблизи Водяного, а в сторону украинских позиций неподалеку Авдеевки открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

У этого же населенного пункта и неподалеку от Марьинки противник в который раз применил снайперское оружие.

— На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены огнем в ответ украинскими воинами. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет, - говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки, 4 декабря, боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела один военный получил огнестрельное ранение.