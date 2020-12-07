В воскресенье утром, 6 декабря, в возрасте 68 лет скончался глава администрации Корабельного района Николаева 2002–2014 годов Владимир Устенко.

Как сообщает издание «Корабелов.Инфо», Владимир Устенко умер после 4-х дней пребывания в реанимационном отделении одной из больниц Николаева от осложнений, вызванных COVID-19.

Устенко Владимир Ильич родился 7 ноября 1953 в городе Георгиу-Деж Воронежской области (Россия). В 2003 году закончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова по специальности «Электрические системы и комплексы транспортных средств».

В 1972 году стал помощником машиниста электровоза. С 1976 по 1997 годы работал судосборщиком, инженером по снабжению, главным инженером, начальником жилищно-коммунального отдела завода «Океан». В 1997 году – директором Жилищно-коммунального предприятия №22. С 1998 по 2002 годы – заместителем, первым заместителем главы Корабельного райисполкома. С 2002 года – главой администрации Корабельного района Николаева.

В соответствии с указом Президента Украины № 355/2013 от 27.06.13 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции Украины» за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм ему присвоено почетное звание заслуженный работник социальной сферы Украины. Был награжден Почетным знаком отличия Николаевского городского головы «За заслуги перед городом Николаев», отличием «Знак Почета Министерства Обороны Украины». Также был избран депутатом Николаевского городского совета VI созыва.

В марте 2014 году Владимир Ильич ушел на пенсию (его сменил на посту главы района Александр Цуканов).

Напомним, что в Борисполе от осложнений, вызванных коронавирусом, умер действующий мэр Анатолий Федорчук, который победил и на этих выборах.