Ближайшей ночью в Николаеве температура составит 3-8° мороза, днем около 0°.
Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре на странице в Facebook.
В сообщении сказано, что на этой неделе влияние антициклона будет ослабевать.
В дальнейшем температура постепенно повысится ночью до 3° мороза 3° тепла, днем до 3-8° тепла.
— Есть вероятность небольших осадков, преимущественно в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ветер восточного направления, порывистый, - сказано в сообщении.
Ранее британские ученые-климатологи установили, что уже к 2035 году Арктика полностью останется без льда.
Ближайшей ночью в Николаеве температура составит 3-8° мороза, днем около 0°.
Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре на странице в Facebook.
В сообщении сказано, что на этой неделе влияние антициклона будет ослабевать.
В дальнейшем температура постепенно повысится ночью до 3° мороза 3° тепла, днем до 3-8° тепла.
— Есть вероятность небольших осадков, преимущественно в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ветер восточного направления, порывистый, - сказано в сообщении.
Ранее британские ученые-климатологи установили, что уже к 2035 году Арктика полностью останется без льда.