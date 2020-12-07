Ближайшей ночью в Николаеве температура составит 3-8° мороза, днем около 0°.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре на странице в Facebook.

В сообщении сказано, что на этой неделе влияние антициклона будет ослабевать.

В дальнейшем температура постепенно повысится ночью до 3° мороза 3° тепла, днем до 3-8° тепла.

— Есть вероятность небольших осадков, преимущественно в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ветер восточного направления, порывистый, - сказано в сообщении.

Ранее британские ученые-климатологи установили, что уже к 2035 году Арктика полностью останется без льда.