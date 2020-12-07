Падение валового внутреннего продукта в Украине из-за эпидемии COVID-19 в первом квартале 2021 года составит около 3%. Возобновление роста может начаться с апреля.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время Ukrainian Investment Roadshow, сообщает корреспондент Укринформа.

— На нашу экономику, как и на мировую экономику, большое влияние оказал COVID-19, и это привело к снижению экономической активности бизнеса, производства. Вся мировая экономика показала снижение ВВП. Очевидно ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года. Но с апреля ожидаем возобновление роста ВВП, — сказал Игорь Петрашко.

Он напомнил, что Минэкономики заложило в макропрогнозе на 2021 год рост ВВП на уровне 4,6%.

— Очевидно пандемия не закончится в этом году, как мы ожидали, и это повлияет на ситуацию. Во второй половине года экономика выйдет в положительный тренд и рост составит 4,6%, — отметил министр.

Ранее сообщалось, что в 3 квартале 2020 года реальный ВВП Украины увеличился на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с 3 кварталом 2019 года — уменьшился на 3,5%.