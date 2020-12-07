Министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел телефонный разговор с временным поверенным в делах Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин. В ходе беседы глава Минздрава попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в «режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях».

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Кристина Квин заверила, что она сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки. Также она отметила, что их команда поможет ведомству разработать алгоритм по логистике и планов вакцинации.

— Мы поддерживаем официальную позицию Минздрава об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки, — отметила Кристина Квин.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавирусной болезни мировых производителей ожидается в Украине на конец первого-начало второго квартала 2021 года.