Nokia возглавит исследовательскую инициативу Европейской комиссии по 6G, проект Hexa-X, который поможет заложить основу для следующего поколения беспроводной связи и продвигать план развития 6G.

Об этом пишет ZN.ua.

Nokia является руководителем проекта, координирует усилия, а Ericsson - техническим менеджером. Партнеры, участвующие в консорциуме, представляют академические круги и промышленность, включая поставщиков услуг, сетевых поставщиков, вертикальных игроков отрасли и европейские исследовательские институты. Orange, TIM, Telefonica, Intel и Siemens являются партнерами. Инициатива Hexa-X, рассчитанная на два с половиной года, получила финансирование от программы исследований и инноваций ЕС Horizon 2020 и начнется 1 января 2021 года. Nokia не привыкать к исследованиям и работе до принятия стандартов. Подразделение промышленных исследований Nokia Bell Labs, расположенное в Нью-Джерси, США, помогло разработать ключевые технологии 5G, используемые в спецификациях New Radio, таких как Massive MIMO. На прошлой неделе Nokia объявила победителей конкурса Bell Labs Prize на 2020 год.

Nokia Bell Labs уже исследует строительные блоки для 6G.

— В эпоху 6G мы увидим приложения, которые не только соединит людей с машинами, но и сможет подключать людей с цифровым миром, — сказал Питер Веттер, глава доступа и устройства поиска в Nokia Bell Labs, в заявлении. —Такое безопасное и частное соединение можно использовать для профилактического лечения или даже для создания сети 6G с шестым чувством, которое интуитивно понимает наши намерения, делая наше взаимодействие с физическим миром более эффективным и предвидя наши потребности, тем самым повышая нашу производительность, — сказал также Питер Веттер.

Между тем, по мере того, как Nokia претерпевает организационные изменения под новым руководством, президент Nokia Bell Labs и технический директор компании Маркус Велдон подтвердили в прошлом месяце, что он уходит в отставку. Nokia не объявила, кто возьмет на себя управление корпоративной стратегией и технологическими функциями вендора, включая долгосрочные исследования в Bell Labs.

Общие цели проекта Hexa-X включают в себя разработку новых вариантов и сценариев использования 6G, создание базовых технологий и определение новой архитектуры, объединяющей инструменты реализации технологий 6G.

Хотя 5G все еще находится в начальной стадии развертывания, многие компании смотрят в будущее, и Nokia заявила, что ожидает типичного 10-летнего технологического цикла между поколениями, при этом системы 6G будут запущены в коммерческую эксплуатацию к 2030 году.

Официальный документ Samsung по 6G, выпущенный в июне, предполагает, что использование терагерцовых (ТГц) частот для мобильной связи в будущем неизбежно. Тем не менее, было признано, что практических трудностей будет значительно больше, чем мы видели в миллиметровом диапазоне высоких частот, потому что характеристики распространения настолько плохи, и с ними трудно работать.

В недавней колонке для FierceWireless Джо Мэдден из Mobile Experts утверждал, что рынку не следует гнаться за физически сложным, ориентированным на скорость подходом, сфокусированным на радиосигналах выше 100 ГГц для 6G. Вместо этого обращаем внимание на решение проблемы предоставления мобильной связи там, где есть люди, за счет использования спектра ниже 6 ГГц.

Вместе партнеры Hexa-X и Nokia Bell Labs определили следующие шесть проблем, которые, по их мнению, необходимо решить для технической основы беспроводных систем 6G:

— Соединение интеллекта с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения (ML)

— Создание «сети сетей», в которой несколько ресурсов объединены в разнородную цифровую экосистему.

— Устойчивость для сокращения глобального энергетического следа ИКТ

— Глобальное покрытие услуг для подключения удаленных мест

— «Экстремальный опыт» с битрейтом, незаметными задержками, «кажущейся бесконечной емкостью» и точной локализацией и зондированием

— Надежность для обеспечения конфиденциальности и целостности связи и отказоустойчивости работы

Nokia участвует в других европейских проектах по 6G, а также в Северной Америке. Поставщик является частью «Next G Alliance» ATIS, ориентированного на лидерство в Северной Америке в сфере 6G, членами которого являются американские и канадские операторы и технологические гиганты, такие как Facebook, Microsoft и Qualcomm. Ericsson и Samsung также входят в коалицию ATIS 6G.

Напомним, ранее Китай отправил на орбиту первый в мире тестовый спутник сети 6G. Ее разработку начали почти год назад.