Американская астронавтка NASA Кейт Рубин впервые смогла вырастить в условиях невесомости на МКС урожай редиски.

В NASA отметили, что всего было собрано 20 растений редиса. Их отправят на Землю для изучения в следующем году. Дома ученые проверят, съедобен ли корнеплод.

Всего для выращивания урожая редиса в специальной лаборатории на МКС потребовалось 27 дней.

— Выращивание разных культур помогает нам определить, какие растения лучше всего развиваются в условиях микрогравитации и смогут обеспечить сбалансированное питание для астронавтов, находящихся на МКС во время длительных миссий, — заявила представительница NASA Николь Дюфур.

Ранее сообщалось, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) к 2026 году планирует подготовить к запуску миссию по возведению на поверхности Луны атомной электростанции.