Знаменитый телескоп NASA и Европейского космического агентства (ESA) сделал уникальные снимки галактики NGC 1792, в которой непрерывно и стремительно рождаются новые звезды.

Из центра этой звездной кузницы исходит оранжевое свечение. А вот обширные голубые зоны – это как раз и есть области, полные молодых горячих звезд, сообщает «Вокруг света».

То есть, чем ближе к центру, тем звезды старше. Зонирование очень хорошо просматривается на снимке космического телескопа Хаббл (Hubble).

NGC 1792, расположенная в созвездии Голубя, является одновременно спиральной галактикой и галактикой со вспышками звездообразования.

В галактиках такого типа новые звезды образуются сверхбыстрыми темпами. Звездообразование может происходить более чем в 10 раз быстрее, чем в Млечном Пути.

Когда галактики обладают большими запасами газа, как NGC 1792, короткие фазы звездообразования могут быть вызваны галактическими событиями. Такими как слияния и приливные взаимодействия.

При этом взрывы сверхновых и сильные звездные ветры, возникающие в результате этих мощных вспышек, способны энергично рассеивать газ. Это может остановить звездообразование, прежде чем топливо окончательно иссякнет, поясняет сайт космического телескопа.



