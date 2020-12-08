По состоянию на утро 8 декабря на дорогах Николаевской области местами гололедица.

Об этом сообщается на сайте «Укравтодора».

В частности, водителей просят быть аккуратными на автодорогах области.

— Покрытие на дорогах государственного значения в основном сухое; в Николаевской области местами гололед, - сказано в сообщении.

Отмечается, что на дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами.

В «Укравтодоре» отмечают, что проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

При этом сообщается, что без осадков лишь на Закарпатье и в Одесской области, а в Крыму местами небольшой снег, дождь и гололед.

— Температура в западных областях Украины днем -2 + 3° (на Закарпатье, Одесской области и в Крыму + 1 + 6°), а на остальной территории страны днем 0-5 ° мороза, - добавили в «Укравтодоре».

Ранее сообщалось, что ночью 8 декабря в Николаеве температура составит 3-8° мороза, днем около 0°.