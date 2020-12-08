Вчера, 7 декабря, во время получения взятки был задержан начальник одного из отделов Управления налогового администрирования Главного управления Государственной налоговой службы в Херсонской области.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Следствие установило, что налоговик требовал от гражданки взятку в 3 тысячи долларов. За эти деньги чиновник обещал исключить предприятие из «группы риска» и разблокировать налоговые накладные.

Начальника отдела ГУ ГНС задержали в порядке статьи 208 УПК. Херсонская областная прокуратура проводит досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.