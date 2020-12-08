Сегодня, 8 декабря, медведице Сметанке, рожденной в Николаевском зоопарке, исполнилось три года, ее родителей зовут Нанук и Зефирка.

Об этом сообщили на странице зоопарка в Facebook.

Сегодня ее вес достигает уже около 300 килограмм. В зоопарке ее рождение называют сенсацией, ведь белые медведи в Николаевском зоопарке не рождались почти 50 лет.

При этом в зоосаде не указали, какой подарок получила медведица.

— Сейчас нашу Сметанку зарегистрировали во Всемирной системе учета животных. Она имеет свой собственный учетный номер ZYV 18-01361. Это действительно - гордость не только Николаева, Украины, но и всех зоопарков мира, поскольку она одна из пяти рожденных в зоопарках планеты в тот период, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий раскритиковал список проектов, которые будут включены в План перспективного развития Николаева на 2019-2021 годы, так как чиновники горсовета не внесли в него зоосад.

В свою очередь, первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко заявил, что чиновники горсовета внесли в план перспективного развития Николаева только те проекты, в которых нуждаются горожане.