В субботу, 19 декабря, в концерт-холле «Юность» танцевальный коллектив Inspire представит экстремальное шоу «Wonder Adventure».

Об этом сообщил руководитель танцевального коллектива Inspire Александр Виноградов на своей странице в Facebook.

В частности, по его словам, все деньги от приобретенных билетов пойдут на завершение реализации проекта Молодежного центра Inspire.

— Это шоу успешно взорвало за границей, а теперь мы хотим показать его нашим людям в Николаеве! В связи с карантинными мерами количество билетов ограничено, успейте приобрести билеты. Хочу добавить, все деньги с билетов мы вложим в завершение реализации проекта Молодежного центра Inspire. Поэтому придя на наш концерт вы не только получите море удовольствия и крутые эмоции, а и поддержите нас в реализации крутого проекта для города! Поверьте, такого вы ещё не видели!, - сообщил Александр Виноградов.

Inspire extreme — это неординарный коллектив, шоу которого завораживают и заряжают своей неповторимой энергетикой. Опасные трюки, динамичная хореография, креативные костюмы, лазерное шоу и высокий уровень каждого артиста коллектива не оставляют равнодушными ни одного зрителя.

Билеты на экстремальное шоу «Wonder Adventure» можно приобрести на сайте «ХочуБилет» или на сайте концерт-холла «Юность».

Напомним, что коллектив экстремального танца Inspire впервые представил в Николаеве своё шоу «Inspire extreme dance show» в ноябре 2019 года.