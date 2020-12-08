В селе Великая Косница Ямпольского района Винницкой области, создали памятник томату, но официальное открытие откладывают до весны.
Об этом сообщается на странице в Facebook социально-экономического проекта «Z миста V село».
— Мы неоднократно обещали официальное открытие: сначала до выборов, потом — после. Выборы прошли, но открытие вновь придется отложить (что поделаешь, такой уж этот год выдался — «с сюрпризами»). Памятник обустроен, но, вы же знаете, что по всей стране введены карантинные ограничения и никаких массовых мероприятий проводить нельзя ... В наших планах открытие должно происходить в праздничной атмосфере: с приглашенными гостями, официальной частью, хорошей гостиной и забавами. Но, к сожалению, это невозможно ... пока. Мы не хотим все испортить какой-то незначительной формальной процедурой открытия, ведь это историческое событие (для нашего села). Поэтому решили отложить этот праздник до весны, а потом уже отпраздновать по полной! Да и сколько там той зимы? — говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году на Александровском проспекте Одессы открыли шуточные памятники президенту США Дональду Трампу и северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну.
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В селе Великая Косница Ямпольского района Винницкой области, создали памятник томату, но официальное открытие откладывают до весны.
Об этом сообщается на странице в Facebook социально-экономического проекта «Z миста V село».
— Мы неоднократно обещали официальное открытие: сначала до выборов, потом — после. Выборы прошли, но открытие вновь придется отложить (что поделаешь, такой уж этот год выдался — «с сюрпризами»). Памятник обустроен, но, вы же знаете, что по всей стране введены карантинные ограничения и никаких массовых мероприятий проводить нельзя ... В наших планах открытие должно происходить в праздничной атмосфере: с приглашенными гостями, официальной частью, хорошей гостиной и забавами. Но, к сожалению, это невозможно ... пока. Мы не хотим все испортить какой-то незначительной формальной процедурой открытия, ведь это историческое событие (для нашего села). Поэтому решили отложить этот праздник до весны, а потом уже отпраздновать по полной! Да и сколько там той зимы? — говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году на Александровском проспекте Одессы открыли шуточные памятники президенту США Дональду Трампу и северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну.