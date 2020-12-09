Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что покинул Калифорнию и переехал жить в Техас.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам бизнесмена, власти Калифорнии стали воспринимать «инноваторов» как должное. Руководство штата Маск сравнил с болельщиками спортивной команды, которая постоянно побеждает.

— У властей начала развиваться тенденция к самодовольству как у руководителей. Они привыкли к победам и воспринимают их как должное, — заявил Илон Маск.

По его словам, переезд в Техас готовился несколько месяцев.

Напомним, Илон Маск надеется отправить человека на Марс в течение ближайших шести лет. Однако не исключено, что это может произойти раньше.