Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что покинул Калифорнию и переехал жить в Техас.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам бизнесмена, власти Калифорнии стали воспринимать «инноваторов» как должное. Руководство штата Маск сравнил с болельщиками спортивной команды, которая постоянно побеждает.
— У властей начала развиваться тенденция к самодовольству как у руководителей. Они привыкли к победам и воспринимают их как должное, — заявил Илон Маск.
По его словам, переезд в Техас готовился несколько месяцев.
Напомним, Илон Маск надеется отправить человека на Марс в течение ближайших шести лет. Однако не исключено, что это может произойти раньше.
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что покинул Калифорнию и переехал жить в Техас.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам бизнесмена, власти Калифорнии стали воспринимать «инноваторов» как должное. Руководство штата Маск сравнил с болельщиками спортивной команды, которая постоянно побеждает.
— У властей начала развиваться тенденция к самодовольству как у руководителей. Они привыкли к победам и воспринимают их как должное, — заявил Илон Маск.
По его словам, переезд в Техас готовился несколько месяцев.
Напомним, Илон Маск надеется отправить человека на Марс в течение ближайших шести лет. Однако не исключено, что это может произойти раньше.