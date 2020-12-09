Однако, именно возможность любого пользователя загружать видео с контентом 18+ уже несколько раз становилась предметом серьезных скандалов вокруг PornHub.

В начале 2020-го правозащитники создали петицию с целью закрыть PornHub, которую уже подписали более 1,2 млн людей.

Активисты и борцы с сексуальной эксплуатацией людей заявляли, что на этой платформе размещают видео с детьми, жертвами сексуального насилия и торговли людьми. Такие видео могут длительное время находиться на сайте как развлекательный контент, без согласия жертв, которые принимали в них участие.

После очередной статьи The New York Times руководство PornHub решило убрать возможность скачиваний видео и неавторизованной загрузки роликов на свой сайт.

Представители PornHub заявили, что со следующего года пользователи смогут загрузить видео на сайт только после прохождения протокола идентификации, который позволит подтвердить личность автора контента.

А большинство видео на сайте также будут недоступны для скачивания.

PornHub также создаст «красную команду» для усиленной модерации незаконного контента, который не должен появляться на подобных платформах.

В статье New York Times сообщалось, что руководство порносайта может монетизировать видео с изнасилованием детей и другим незаконным контентом, включая съемку на скрытые камеры и распространение личных данных пользователей.

После публикации этого материала компании Visa и Mastercard заявили о пересмотре сотрудничества с материнской компанией PornHub и возможном прекращении принятия платежей для пользователей сайта через их платежные системы.