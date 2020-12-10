Компания Google опубликовала рейтинг самых популярных фильмов и сериалов, которые украинцы искали в 2020 году.

Об этом сообщили на сайте Google.

Среди лидеров оказалась лента «Заражение». Фильм получил бешеную популярность во всем мире из-за пандемии коронавируса. Однако, среди фаворитов украинцев оказалось немало российских картин.

Самые популярные фильмы 2020:

«Заражение» (2011);

«Малефисента: Владычица тьмы» (2019);

«После. Глава 2» (2020);

«Холодное сердце 2» (2019);

«Скажене весілля 2» (2019);

«Джентльмены» (2020);

«Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» (2018);

«Паразиты» (2019);

«Отель «Белград» (2020);

«Ford против Ferrari» (2019).

В корпорации отметили, что украинцы чаще всего искали романтическое реалити-шоу “Холостячка“. Оно победило в категории телевизионных шоу, хотя началось только осенью.

Самые популярные сериалы 2020:

«Бумажный дом» (2017 – 2020);

«Поймать Кайдаша» (2020);

«Ведьмак» (2019);

«Игра на выживание» (2020);

«Ход королевы» (2020);

«Постучи в мою дверь» (2020);

«Перевал Дятлова» (2020);

«Ничто не случается дважды» (2018 – 2020);

«Жестокий Стамбул» (2019);

«Содержанки» (2019 – 2020).