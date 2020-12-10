Компания Google опубликовала рейтинг самых популярных фильмов и сериалов, которые украинцы искали в 2020 году.
Об этом сообщили на сайте Google.
Среди лидеров оказалась лента «Заражение». Фильм получил бешеную популярность во всем мире из-за пандемии коронавируса. Однако, среди фаворитов украинцев оказалось немало российских картин.
Самые популярные фильмы 2020:
«Заражение» (2011);
«Малефисента: Владычица тьмы» (2019);
«После. Глава 2» (2020);
«Холодное сердце 2» (2019);
«Скажене весілля 2» (2019);
«Джентльмены» (2020);
«Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» (2018);
«Паразиты» (2019);
«Отель «Белград» (2020);
«Ford против Ferrari» (2019).
В корпорации отметили, что украинцы чаще всего искали романтическое реалити-шоу “Холостячка“. Оно победило в категории телевизионных шоу, хотя началось только осенью.
Самые популярные сериалы 2020:
«Бумажный дом» (2017 – 2020);
«Поймать Кайдаша» (2020);
«Ведьмак» (2019);
«Игра на выживание» (2020);
«Ход королевы» (2020);
«Постучи в мою дверь» (2020);
«Перевал Дятлова» (2020);
«Ничто не случается дважды» (2018 – 2020);
«Жестокий Стамбул» (2019);
«Содержанки» (2019 – 2020).
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Компания Google опубликовала рейтинг самых популярных фильмов и сериалов, которые украинцы искали в 2020 году.
Об этом сообщили на сайте Google.
Среди лидеров оказалась лента «Заражение». Фильм получил бешеную популярность во всем мире из-за пандемии коронавируса. Однако, среди фаворитов украинцев оказалось немало российских картин.
Самые популярные фильмы 2020:
«Заражение» (2011);
«Малефисента: Владычица тьмы» (2019);
«После. Глава 2» (2020);
«Холодное сердце 2» (2019);
«Скажене весілля 2» (2019);
«Джентльмены» (2020);
«Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» (2018);
«Паразиты» (2019);
«Отель «Белград» (2020);
«Ford против Ferrari» (2019).
В корпорации отметили, что украинцы чаще всего искали романтическое реалити-шоу “Холостячка“. Оно победило в категории телевизионных шоу, хотя началось только осенью.
Самые популярные сериалы 2020:
«Бумажный дом» (2017 – 2020);
«Поймать Кайдаша» (2020);
«Ведьмак» (2019);
«Игра на выживание» (2020);
«Ход королевы» (2020);
«Постучи в мою дверь» (2020);
«Перевал Дятлова» (2020);
«Ничто не случается дважды» (2018 – 2020);
«Жестокий Стамбул» (2019);
«Содержанки» (2019 – 2020).