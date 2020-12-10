При въезде в Одесскую область со стороны Николаевщины обновили информационное панно.

Об этом сообщают в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

Щит расположен на автотрассе М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск». Панно обозначает въезд в Одесскую область.

Ранее сообщалось, что на автомобильных дорогах Николаевской области установили границы новых административных районов