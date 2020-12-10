При въезде в Одесскую область со стороны Николаевщины обновили информационное панно.
Об этом сообщают в Службе автомобильных дорог в Одесской области.
Щит расположен на автотрассе М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск». Панно обозначает въезд в Одесскую область.
Ранее сообщалось, что на автомобильных дорогах Николаевской области установили границы новых административных районов
Напомним, что при въезде в Николаев начали устанавливать площадки интеллектуальной системы автоматического взвешивания грузовиков в движении WIM.
В сентябре 2019 года на въезде в Киев в тестовом режиме открыли первые две площадки интеллектуальной системы автоматического взвешивания машин в движении.
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При въезде в Одесскую область со стороны Николаевщины обновили информационное панно.
Об этом сообщают в Службе автомобильных дорог в Одесской области.
Щит расположен на автотрассе М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск». Панно обозначает въезд в Одесскую область.
Ранее сообщалось, что на автомобильных дорогах Николаевской области установили границы новых административных районов
Напомним, что при въезде в Николаев начали устанавливать площадки интеллектуальной системы автоматического взвешивания грузовиков в движении WIM.
В сентябре 2019 года на въезде в Киев в тестовом режиме открыли первые две площадки интеллектуальной системы автоматического взвешивания машин в движении.