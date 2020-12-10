Власти Дании усиливают карантин еще в 31 из в целом 98 муниципалитетов страны в связи с тем, что прирост новых случаев COVID-19 побил рекорд, превысив 3 тысячи.

Об этом сообщил министр здравоохранения Дании Магнус Хьюнике, передает Укринформ.

Отмечается, что усиленные мероприятия вступят в силу с 4 часов дня 11 декабря, и продлятся до 3 января.

Новые ограничения предусматривают закрытие всех ресторанов и кафе, спортзалов и бассейнов (кроме мест тренировки профессиональных спортсменов), музеев, кинотеатров, библиотек и т.п.

Школьники от 5 класса и старше перейдут на дистанционное обучение, как и все высшее образование. Экзамены не отменяются, но состоятся преимущественно онлайн.

Государственных служащих во всех случаях, когда это возможно, переведут на дистанционную работу. Бизнес просят поступить так же.

Ранее же усиленные карантинные ограничения действовали в 38 муниципалитетах — с 9 декабря. Отныне мерприятия будут распространяться на всю территорию регионов Зеландия и Центральная Ютландия, включая крупный (как для Дании) город Ольборг, где проживают более 200 тысяч человек. В целом там проживают около 79% населения страны.

Датский министр здравоохранения убедительно призвал всех граждан «максимально оставаться дома, чтобы снизить количество социальных контактов».

Как известно, за среду и четверг, 9-10 декабря, Дания зарегистрировала 2 подряд рекорда прироста новых заражений COVID-19 — 2558 вчера и 3132 сегодня (население страны — около 5,8 миллиона).

В то же время в последние 2 дня сделали и рекордное количество тестов — 91417 и 110 тысяч, следовательно речь идет не столько о реальном ухудшении ситуации именно сейчас, как о том, что в статистику стало попадать больше больных.

Умерли за последние сутки в Дании 14 человек, а всего с начала эпидемии — 918 человек.

Ранее сообщалось, что карантин выходного дня в Украине привел ко второму пику безработицы. На сегодня в стране 420 тысяч официально зарегистрированных безработных.