Компания Netflix опубликовала список самых востребованных в США зарубежных шоу/

Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на The Wall Street Journal/

Десять самых популярных зарубежных сериалов Netflix у зрителей в США:

Варвары (Германия) — историческая драма, которая рассказывает о противостоянии германских племен и Древним Римом.

Дождь (Дания) — постапокалиптическая история вирусе, уничтожившем почти все население Скандинавских стран.

Тьма (Германия) — научная-фантастика о путешествиях во времени с пятью основными временными линиями и тремя параллельными мирами.

Бумажный дом (Испания) — криминальная драма об авантюристах, которые грабят королевский монетный двор и Банк Испании.

Темное желание (Мексика) — триллер о супружеской неверности.

Рагнарек (Норвегия) — рассказывает о супергерое-подростке, который борется с изменением климата и загрязнением окружающей среды.

Всегда Ведьма (Колумбия) — история о ведьме Кармен Эгилус, которая происходит в 17 столетии и современности.

Эпидемия (Россия) — после падения Москвы от смертельного вируса группа выживших отправляется на остров посреди Вонгозера в Карелии, спасаясь от инфекции.

Семь смертных грехов: Гнев богов (Япония) — аниме о свергнутой принцессе, которая ищет своих сторонников - группу воинов, называющих себя Семь смертных грехов.

Хакан-защитник (Турция) — о владельце лавки Хакане, который принимает на себя миссию оберегать Стамбул от бессмертных из прошлого.