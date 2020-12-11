Фармацевтическая компания AstraZeneca, чья вакцина от коронавируса показала эффективность 70%, согласилась сотрудничать с разработчиками российской еще непроверенной вакцины Sputnik V.

Как передает Укринформ, об этом сообщает британская компания.

«Комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 за счет усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов. Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом, и вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше», — говорится в сообщении.

В AstraZeneca отметили, что исследование разных режимов применения вакцин необходимо для того, «чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания».

Британская компания уверена, что комбинации различных вакцин потенциально могут вызвать «более устойчивый и продолжительный иммунный ответ».

В настоящее время компания AstraZeneca изучает возможности комбинации разных аденовирусных векторных вакцин.

«Научное сотрудничество компании «АстраЗенека» с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи имеет большое значение не только для изучения потенциала комбинированного применения вакцин и оценки их синергизма в отношении иммунного ответа, но и для повышения в будущем доступности вакцинации за счет широкого портфеля препаратов», — отметили британские разработчики вакцины.